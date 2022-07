Wie im Burgenlandkreis die Kirschenernte in diesem Jahr läuft

Auf dem Obsthof Martin bei Zeitz ist die Kirschernte in vollem Gange. Wie es um die roten Früchte bestellt ist.

Zeitz/MZ - Magnesium, Vitamin B, Vitamin C, Calcium, Folsäure, Eisen und Kalium - all diese gesunden Stoffe kann man derzeit ganz leicht zu sich nehmen. Und zwar in Form von knackig roten, süßen, runden, gut einen Zentimeter im Durchmesser großen Früchten. Die Kirschenzeit ist da.