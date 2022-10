Ordnungsamtsleiter Peter Hoekstra erklärt anhand der Diagramme, wie sich die Demo-Themen in den vergangenen Jahren entwickelt haben.

Zeitz/Weissenfels/MZ - Die vergangenen Jahre haben dem Rechts- und Ordnungsamt des Burgenlandkreises einiges an Mehrarbeit beschert. Gab es im Burgenlandkreis 2019 insgesamt 62 Demonstrationen, hat sich die Zahl mit 144 im ersten Corona-Jahr 2020 mehr als verdoppelt. Vorrangig handelte es sich dabei um Proteste gegen die Corona-Maßnahmen der Regierung. Das war auch im vergangenen Jahr der Fall, als die Zahl mit 230 noch einmal anstieg. Allein in diesem Jahr waren es kreisweit bereits 352 Demonstrationen. Auch an diesem Montag haben im Burgenlandkreis wieder hunderte Menschen wegen der Preissteigerungen und gegen die Politik der Bundesregierung demonstriert.