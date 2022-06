Wie gut der Zeitzer Winterdienst für die kommenden Monate vorbereitet ist

Zeitz/MZ - Laut Wetterberichten könnte es bereits an diesem Wochenende auch im Burgenlandkreis zum ersten Mal in diesem Winter schneien. Wenn dem so sein sollte, würde das die Winterdienste des Kreises und der Gemeinden nicht eiskalt treffen. „Wir sind gut vorbereitet“, sagt Lutz Däumler, Betriebsleiter der Kreisstraßenmeisterei. Neun Räumfahrzeuge stehen dafür zur Verfügung. „Wenn die Fahrzeuge nicht ausreichen sollten, können wir weitere über Subunternehmen bekommen“, so Däumler.

