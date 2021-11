Wie geht es im Zeitzer Einzelhandel trotz bleibenden Leerstand weiter?

So hätten die Händler die Innenstadt gern öfter: Viele Besucher kamen zum LIchtereinkauf und schauten auch in die Geschäfte.

Zeitz/MZ - Einige geschlossene Geschäfte, aber mindestens so viele Neueröffnungen und hinter den Ladentüren Einzelhändler, die optimistisch bleiben: Auf den ersten Blick hat sich die Zeitzer Innenstadt nach den angespannten Corona-Monaten kaum verändert: Alles in allem sind es immer noch über 20 leerstehende Geschäfte, vier Schließungen kamen in gut einem Jahr hinzu, es gab drei Neueröffnungen. „McPaper hat zu, Bäcker Hennig“, zählt Margit Schneider auf, „das sind so Sachen, die ins Gewicht fallen.“

„Die unmittelbare Innenstadt ohne Bäcker, das geht nicht“

Wobei die Bäckereifiliale mit dem dazugehörigen kleinen Café und dem Mittagstischangebot nicht coronabedingt geschlossen hat, sondern offiziell wegen bautechnischer Probleme. So lautet zumindest die offizielle Auskunft vom Backhaus Hennig. Seit 19. Juli sei aber nicht mit irgendwelchen Arbeiten begonnen worden, berichtet ein Anlieger, der nicht daran glaubt, dass diese Filiale jemals wieder öffnet und das Problem für die Schließung eher in fehlenden Arbeitskräften sieht.

Das bestätigt Hennig nicht. Den Zeitzern bleibt Hoffen und Warten. „Die unmittelbare Innenstadt ohne Bäcker, das geht nicht“, findet Sandra Grub, „und die Bäckerei in der Kalkstraße kann das nicht ausgleichen, da stehen die Leute eh immer Schlange.“ Bleibt nur der Weg zu Edeka am anderen Ende der Altstadt.

Leere Läden werden zu Ausstellungsräumen. Foto: Angelika Andräs

„Das überlassen wir den Supermärkten am Stadtrand“

Was die Zeitzer derzeit aber mehr bewegt, als die Zahl der leerstehenden Geschäfte, ist der Branchenmix. „Sicher freut es viele Leute, dass es im Zentrum Bubble Tea gibt, aber vorher war das eine Bäckerei“, sagt ein Ehepaar, „und wir haben jetzt auf vielleicht 100 Meter drei Barbershops. Super, wenn sie sich alle halten können und Kunden haben, aber es gibt doch vieles, was hier wirklich fehlt.“ Die beiden und zwei Frauen, die dazugekommen sind, zählen auf: Schreibwaren, wo man auch Spezialpapier bekommt, denn das Sankopie-Geschäft am Altmarkt gibt es auch nicht mehr; Kindersachen, Herrenbekleidung, ein Wäschegeschäft - also Unterwäsche, Handtücher, Tischwäsche...

„Das überlassen wir den Supermärkten am Stadtrand“, meint Edith Nüssel, eine der beiden Frauen. Das Ehepaar bezweifelt, dass sich das rentieren würde. Man sei doch längst daran gewöhnt, online zu kaufen oder in einem Einkaufszentrum. Die Händler leben vor allem von der Stammkundschaft. Aber die, das bestätigen sie, hat ihnen über die Corona-Zeit die Treue gehalten. Einige haben sich zusätzlich einen Onlineversand aufgebaut.

Neu eröffnet haben Bubble-Tea- und Barbershop. Foto: Angelika Andräs

Leerstand in der Zeitzer Innenstadt: Stadtmarketingverein sieht Internethandel als Konkurrenz

Einig sind sich Händler und Kunden darin, dass die Innenstadt vor allem mit der Qualität des Einzelhandels punkten kann, dem direkten Ansprechpartner im Geschäft. „Und halt mit solchen Sachen, wie mit dem Lichtereinkauf“, erklärt Nüssel. „Das zieht Leute an und die sehen, dass sich ein Einkaufsbummel lohnt“, meint die Naumburgerin, die in Zeitz arbeitet und der Innenstadt gern mittwochs, wenn Wochenmarkt ist, einen Besuch abstattet.

Auch Martin Exler, Vorsitzender des Stadtmarketingvereins, sieht im Internethandel eine Konkurrenz. „Aber wir können als Innenstadt mehr bieten, vielleicht nicht die große Auswahl, aber das Einkaufserlebnis.“ Eine Wohlfühlatmosphäre, wie er es nennt, und da gehöre Gastronomie und Kultur dazu.

„Im Internet treffe ich niemanden, aber wenn ich in die Stadt gehe zu einer Veranstaltung, kann ich Menschen treffen, Neuigkeiten austauschen...“ Den zwölften Lichtereinkauf vor einer Woche sieht er als sehr gelungen an: gut angenommen, ein gerechter Lohn für das Engagement von Stadtmarketingverein und Händlern. „Man sieht: Steter Tropfen höhlt den Stein. Wenn man immer wieder etwas anbietet, kommen die Leute auch.“ Als weiteres Angebot in der Zeitzer Innenstadt startet ab diesem Donnerstag, 18 Uhr, bis zum 25. Dezember jeweils donnerstags bis samstags die Winterlounge im Ratskeller.