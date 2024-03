Im Chemiepark Zeitz soll eine Anlage zur Klärschlammverbrennung gebaut werden. Anwohner sehen in der gewählten Technologie Gefahren für die Gesundheit und die Natur.

Alttröglitz/MZ - Vor fast genau einem Jahr formierte sich in der Gemeinde Elsteraue eine Bürgerinitiative gegen den geplanten Bau einer Anlage zur Klärschlammverbrennung im Chemie- und Industriepark Zeitz. Mehr als 1.400 Unterschriften wurden gegen den Bau der Anlage gesammelt. Vor allem sorgt sich die BI um den möglichen Ausstoß der so genannten Ewigkeitschemikalien und deren Folgen für die Gesundheit der Menschen. Im Januar 2024 gab es eine Einwohnerversammlung in Rehmsdorf. Wie ist der aktuelle Stand des Bauvorhabens? Darüber sprach mit Mark Fischer MZ-Redakteurin Yvette Meinhardt.