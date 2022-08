Wie eine vierfache Mutter aus Zeitz für mehr Austausch sorgen will

Melanie Lenk ist mit ihrer Gesundheitsberatung in den Laden der Kramerstraße 22 eingezogen.

Zeitz/MZ - „Gerade während der Corona-Pandemie hat der Austausch gefehlt“, findet Melanie Lenk. Das ist nur einer von vielen Gründen, warum die 39-Jährige in der Kramerstraße Treffen für Zeitzer anbietet. Zu jedem Termin wird ein Gesundheitsthema angesprochen. Mittwochvormittag ist dafür Raum für Mütter, am frühen Nachmittag dann für Senioren. Derzeit ist das Angebot von Melanie Lenk und ihrer Partnerin Tina Harnisch in der Sommerpause, aber bereits im September soll es damit wieder losgehen.