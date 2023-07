Seit zehn Jahren produziert der Sicherheitstechnikhersteller SimonsVoss in Osterfeld digitale Schlösser. Warum er jetzt erneut Millionen investieren will.

Wirtschaft in der Region Zeitz

Bis zum fertigen Produkt gehen die digitalen Schlösser in der Produktionsstätte in Kleinhelmsdorf durch viele Hände.

Kleinhelmsdorf/MZ - Zehn Jahre ist es her, da startete die Produktion von schlüssellosen digitalen Schlössern in dem kleinen Osterfelder Ortsteil Kleinhelmsdorf. Das mittlerweile international agierende Unternehmen SimonsVoss, das seit 2015 zum amerikanischen Sicherheitstechnikkonzern Allegion gehört, hatte im Gewerbegebiet Heidegrund-Süd Millionen investiert und eine neue Produktionsstätte errichtet. Denn die alte Manufaktur im thüringischen Petersberg platzte aus allen Nähten, so gefragt waren die Produkte des Herstellers.