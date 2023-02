Zeitz/MZ - Eine Skyline von hohen, dunklen Plattenbauten. Darunter der Schriftzug „Zeitz Hood“ im Graffiti-Stil. So sehen die von Moritz Linsel entworfenen T-Shirts aus, für die der junge Mann bei der Wolfsohn-Ehrung im Januar einen Preis erhielt. Denn mit dem Projekt namens Zeitz Hood, was so viel bedeutet wie Zeitzer Nachbarschaft, stärkt Linsel das Zugehörigkeitsgefühl unter den Jugendlichen in der Stadt, begründet die Jury die Entscheidung.