Wie durch eine Online-Aktion in Zeitz Kohlenstoffdioxid eingespart werden soll

Zeitz - Ein Fausthieb und zack ist sie am Boden: Die Tonne, welche die Menge an CO2 symbolisieren soll, die die „Klimawette“ pro Person einsparen möchte. Gemäß dem Motto „Kick die Tonne“ wurde in Zeitz am Donnerstag deshalb die Tonne „gekickt“. Die Online-Klimaschutzaktion hatte am frühen Nachmittag vor dem Rathaus Station gemacht.

Online-Aktion lädt Zeitzer ein, mit Alltagsmaßnahmen oder durch Spenden eine Tonne CO2 einzusparen

Empfangen wurden Initiator Michael Bilharz und Kampagnenleiterin Andrea Kostrowski von Oberbürgermeister Christian Thieme (CDU). Die beiden Aktivisten waren früh am Mittwoch in Dessau mit dem Fahrrad losgefahren. Bilharz, der hauptberuflich im Bundesumweltamt tätig ist, wird noch bis Anfang Oktober auf einem schwer beladenen Lastenrad mit Elektroantrieb kreuz- und quer durch die Republik fahren. Rund 200 Städte und 6.000 Kilometer auf dem Fahrrad stehen auf dem Programm, bis die Tour wieder in Dessau endet.

Bilharz und Kostrowski möchten mit ihrer Aktion jeden Zeitzer einladen, an der Wette teilzunehmen. Und das geht so: Man registriert sich online und entscheidet dann, ob man sich mit einer Spende an Umweltinitiativen beteiligt oder sich bereit erklärt, einen Monat lang mit einfachen Alltagsmaßnahmen seinen ökologischen Fußabdruck zu verringern. Solche Maßnahmen wären zum Beispiel einen Monat sich fleischfrei zu ernähren oder auf LED-Glühbirnen umzusteigen.

Kurze Halt in Zeitz soll dazu dienen, die Zepter an die Stadt weiterzureichen

Durch die Angabe der gewählten Maßnahmen werden die eingesparten Emissionen berechnet und diese Werte sollen pünktlich zur UN-Weltklimakonferenz Anfang November im schottischen Glasgow präsentiert werden. Aus den Postleitzahlen der Teilnehmer wird außerdem ermittelt, welche deutschen Städte vorne oder hinten liegen in der „CO2-Städteliga“.

„Darum geht es beim Klimaschutz, dass der Wille allein eben nicht genügt, wir müssen auch die Ziele erreichen. Und das Ziel ist 1,5 Grad weniger laut Pariser Beschluss. Und das bedeutet für Deutschland jedes Jahr pro Person eine Tonne CO2 weniger zu emittieren“, erklärt Bilharz die Dringlichkeit der Aktion. Heruntergebrochen auf die Stadt Zeitz wären das 415 Teilnehmer, die ausreichen würden, zeigt er sich optimistisch. Einen Spender aus Zeitz gäbe es bereits schon. Der kurze Halt in Zeitz soll dazu dienen, die Zepter an die Stadt weiterzureichen, die ihrerseits die Bürger auf die Aktion aufmerksam machen wird, sagt Kostrowski.

Mehr Informationen zu der Aktion und der Teilnahme gibt es unter www.dieklimawette.de. (mz)