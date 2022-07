Wie die Urlaubsfahrt ohne Stress beginnen kann

Die Sommerreisewelle rollt an. Was ein Autobahnpolizist rät, damit man auch mit Fahrrad an Bord sicher ankommt .

Osterfeld/MZ - Die Sommerferien stehen vor der Tür und mit dem Beginn der Hauptferienzeit dürfte wieder deutlich mehr Verkehr auf den Autobahnen und Landstraßen herrschen. Oft sind bei der Fahrt in den Urlaub auch Zweiräder mit dabei. „Und die sollten gut beim Transport mit dem Auto an den Urlaubsort am Fahrzeug befestigt werden. In den Fahrpausen sollten man deshalb auch regelmäßig überprüfen, ob die Gurte noch festsitzen“, rät Veit Richter, Pressesprecher beim Zentralen Verkehrs- und Autobahndienst in Weißenfels. Nicht selten würden sich Gurte durch die Erschütterungen während der Fahrt lösen, was letztendlich zu gefährlichen Situationen führen könnte, wenn das Fahrrad bei voller Fahrt vom Fahrzeug stürzt.