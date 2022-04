Wie die Bilanz der Stadt Zeitz 2020 aussieht

Hier am Weg zum Bahnhof wurden Kastanien für gefällte Kastanien nachgepflanzt. Nicht immer erfolgt die Pflanzung an Ort und Stelle.

Zeitz - Dutzende Bäume werden jedes Jahr in Zeitz allein von der Stadt Zeitz gefällt: kranke Bäume, Bäume, die ein Sicherheitsrisiko sind, Bäume, die im Zuge von Baumaßnahmen keinen Platz mehr haben. Letztere sind mit Abstand die größte Gruppe. Ersatz wird natürlich gepflanzt, das macht auch die Aufstellung zu gefällten und gepflanzten Bäumen im Jahr 2020 deutlich. Aber: Die Bäume werden oft nicht da gepflanzt, wo sie gefällt wurden, sondern teilweise sogar auf Plantagen oder in Bereichen ehemaliger Kleingärten, die öffentliches Grün werden. Und: Die jungen Bäume brauchen Jahrzehnte, ehe sie auch nur annähernd die „Leistung“ eines alten Baumes bringen. Wie also stellen sich im vergangenen Jahr die Fällungen und Neupflanzungen in Zeitz dar?