Wie die Apfelernte in Zeitz in diesem Jahr ausfällt

Zeitz/MZ - Auch Äpfel können Sonnenbrand bekommen - nur bekommt das kein Kunde zu sehen, da nur einwandfreie Früchte verkauft werden. Es sei denn, man hat einen Apfelbaum im Garten stehen. Oder bewirtschaftet eine ganze Plantage, wie Christian Martin vom gleichnamigen Obsthof unterhalb von Kloster Posa. „Die Stelle des Apfels, die der Sonne zugewandt ist, wird erst weich und später auch braun“, erklärt der Obstbauer. Das passiere nach langer, starker Sonneneinstrahlung vor allem an heißen Tagen. In diesem Jahr hat es einige seiner Früchte erwischt, die Martin daher nicht verkaufen kann. Die lang anhaltende Trockenheit in Frühjahr und Sommer hat außerdem kleine Äpfel zur Folge, manche so klein, dass sie sich nicht vermarkten lassen.