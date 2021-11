Wie der Zeitzer Carnevalsclub starrten das närrischen Treiben für die fünfte Jahreszeit

Zeitz/MZ - Am 11.11. um 11.11 Uhr lässt es der Zeitzer Carnevalsclub (ZCV) normalerweise krachen, denn da beginnen die fünfte Jahreszeit und die neue Saison für das närrische Treiben. Doch in diesem Jahr gibt es keine Schlüsselübergabe an diesem Datum, sondern erst am Samstag. Doch hinter den Kulissen wird seit Monaten trainiert.

Online-Training hat Grenzen, man kann zum Beispiel die Synchronität kaum trainieren

Mit lauter Stimme ruft Jolanthe Kerta die Zählzeiten, die Mädchen tanzen dazu die Schritte und studieren das neue Programm ein. Eins, zwei, übersetzen, pendeln, sieben, acht. „Seit Mitte des Jahres trainieren wir wieder effektiv im Saal“, sagt Jolanthe Kerta. Davor lagen schwierige Monte für den Verein. Im vergangenen Jahr gab es keine großen Faschingsveranstaltungen, trainiert wurde per Video-Chat. Doch das ist freilich nicht dasselbe wie gemeinsam auf dem Parkett zu stehen.

„Es sind die Geselligkeit, der gemeinsame Spaß am Tanzen, das Miteinander im Vereinsleben, was uns in der Zeit der Pandemie gefehlt hat“, sagt Kerta. Das Online-Training hat Grenzen, man kann zum Beispiel die Synchronität kaum trainieren, sich schlecht aufeinander abstimmen, wie das zum Beispiel auf dem Parkett möglich ist. „Vor allem bei der jüngeren Gruppe fehlen die tänzerischen Grundlagen, worauf sie aufbauen könnten“, sagt die Trainerin. Dabei weiß sie genau wovon sie spricht.

Lange Vorbereitungen und Training für das närrische Treiben in der fünften Jahreszeit

Denn Nellie Meyer und Jolanthe sind seit ihrer Zeit im Kindergarten beim ZCV dabei. Heute sind die jungen Damen 22 und 23 Jahre alt, trainieren seit zehn Jahren die Tanzgruppen. Jolanthe Kerta studiert Lehramt in Leipzig, möchte einmal Deutsch und Sport unterrichten. Für das Training kommt sie extra jede Woche nach Zeitz. Jeden Freitag treffen sie sich jetzt im Tanzsaal in der Zeitzer Schützenstraße. Notwendig wurde der Umzug, weil die kleine Schulturnhalle in der Schillerstraße saniert wird.

Jetzt haben die Tänzerinnen einen Ballettsaal, können im Spiegel ihre Bewegungen selbst kontrollieren. Das mache beim Tanzen viel aus. Die Atmosphäre ist eher kuschlig, kleine Lampen leuchten wie am Sternenhimmel. Man fühlt sich wohl. Um 17 Uhr beginnt das Training des Nachwuchses, 18.30 Uhr folgen die Funkengarde und die drei Tanzmariechen. Die meisten jungen Damen kennen sich seit vielen Jahren. Nur Salomaé Delitsch ist jetzt neu dabei und mit 15 Jahren derzeit die jüngste Tänzerin in der Garde. „Ich bin durch eine Freundin dazu gekommen und es macht mir total viel Spaß“, sagt die Schülerin aus Zeitz.

Die drei Tanzmariechen des ZCV legen wieder los: Henrike Schumann (rechts), Chiara Kohl und Sophie Börner beim Training. Foto: Yvette Meinhardt

Zeitzer Funkengarde und die drei Tanzmariechen ihren ersten Auftritt beim kleinen Umzug rund um den Zeitzer Altmarkt

Viel Zeit bleibt freilich nicht mehr. Denn am Samstag, 13. November, folgt bereits der erste Auftritt. Dann übernimmt der Verein die „Macht“ im Zeitzer Rathaus. Zuvor gibt es einen kleinen Umzug rund um den Zeitzer Altmarkt. Start ist um 10.30 Uhr, Zuschauer sind herzlich eingeladen, dem närrischen Treiben zu folgen. Der Zug endet vor der Zeitzer Rathaustreppe.

Dort werden die Zeitzer Funkengarde und die drei Tanzmariechen ihren ersten Auftritt der Saison haben. „Ich freue mich auf unsere ersten Auftritt seit vielen Monaten und hoffe, dass wir im Frühjahr wenigstens eine kleine Saison feiern dürfen“, sagt Nellie Meyer und lädt Zuschauer vor das Rathaus ein.