Wie das Zeitzer Kloster wieder „lebendig“ werden soll

Startschuss für Sanierung einer traditionsreichen Schule. Präsident des Landesverwaltungsamtes übergibt am Freitag Fördermittel in Millionenhöhe. Was mit dem Geld entstehen soll.

Zeitz/MZ - Jetzt kann es weitergehen: Einen Fördermittelbescheid in Höhe von 5,5 Millionen Euro übergab Thomas Pleye, Präsident des Landesverwaltungsamtes Halle, am Freitagmorgen an die Stadt Zeitz. Damit kann die Sanierung des historischen Franziskanerklosters im Steinsgraben fortgesetzt werden. „Ich übergebe heute einen besonderen Bescheid, denn für das alte Kloster mitten in der Stadt wurde eine neue Perspektive gefunden“, sagt Pleye. Damit könne dieses Quartier im Herzen von Zeitz im wahrsten Sinne des Wortes wieder „lebendig“ werden. Denn mit dem Titel „Lebendige Zentren“ ist jenes Förderprogramm überschrieben.