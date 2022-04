Wie das Zahnmedizinische Versorgungszentrum für Zeitzer attraktiver wird

Die Dentaltechnik wird vom Zeitzer Transportunternehmen Reinsberger an Ort und Stelle gebracht. Das geht nur durchs Fenster.

Zeitz/MZ - Zahnarztstühle fahren Treppenlift, Handwerker kümmern sich um die noch ausstehenden Arbeiten und Dr. Ulf Altmann, Ärztlicher Direktor des Zahnmedizinischen Versorgungszentrums (ZMVZ) und natürlich Zahnarzt, versucht auf alles ein Auge zu haben. So sah der Endspurt in der Gutenbergstraße in Zeitz aus. „Wir haben Mitte September angefangen und wollen Mitte Oktober wieder Patienten begrüßen“, sagt Altmann.