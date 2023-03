Nach Inhaftierung durch das SED-Regime der DDR hat sich Familie Tauschek langsam an die Freiheit gewöhnt. Hier zu sehen bei einem Besuch bei Freunden in Bonn.

Zeitz/MZ - „Zeitzer Schicksale“, unter diesem Titel haben jüngst Henriette und Oskar Schmidt ein Buch veröffentlicht, in dem die Geschichten von Menschen erzählt werden, die Opfer des SED-Regimes geworden sind (die MZ berichtete). Inzwischen haben sich weitere Zeitzeugen an die Redaktion gewandt. Mit Unterstützung des Ehepaars Schmidt und der anderen Opfer mit Zeitzer Wurzeln erinnert die MZ an einige der Schicksale. Heute: Kornelia und Roland Tauschek.