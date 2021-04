Wie Bürger aus Zeitz und Umgebung reagieren

Zeit - Muss der Burgenlandkreis ab Montag über Monate mit verschärften Corona-Regeln leben? Möglich ist es, denn die vom Bund beschlossene Corona-Notbremse wirkt mit voller Wucht in der Region. Nächtliche Ausgangssperren beispielsweise greifen dann, wenn die Sieben-Tage-Inzidenz an drei aufeinanderfolgenden Tagen über dem Wert von 100 lag. 100, das ist ein Wert, den es, berechnet auf den ganzen Burgenlandkreis, seit Monaten nicht gegeben hat. Zuletzt steht für den 7. November vergangenen Jahres ein Wert von 98,49 zu Buche. Seither liegt er darüber. Das verraten zumindest die Inzidenzzahlen des Landratsamtes. Laut Robert-Koch-Institut lag er Donnerstagmorgen bei 255, laut Kreisverwaltung gar bei 356.

Die Meinungen in Zeitz stehen den neuen, verschärften Regelungen, die auch Schulschließungen und das Verbot des Einkaufs nach Terminabsprache ab bestimmten Inzidenzwerten beinhalten, zum Teil sehr skeptisch gegenüber. Das Grundgesetz werde unter dem Deckmantel des Infektionsschutzes ausgehebelt, sagte zum Beispiel Claudia Wutke, 38-jährige Vertriebsangestellte aus Zeitz. Sie treffe vor allem die Tatsache, dass es nach wie vor problematisch ist, Freunde zu treffen und sie sehe, dass Vereine leiden und zum Teil ihre Existenz gefährdet ist.

„Maßnahmen für unsere Unternehmen gehen völlig an der Realität vorbei.“

Margot Schuster ist Donnerstagvormittag auf dem Weg in die Bibliothek. Die 79-jährige Zeitzerin wolle noch schnell gehen, weil sie glaube, dass die Bücherei ab der kommenden Woche wieder geschlossen sei. Das wäre aus ihrer Sicht nicht schön. Für Kunden tabu ist mit dem Greifen der Notbremse auch wieder der Laden von Manuela Noack-Schwede. Sie ist Inhaberin des Geschäfts „DuftZeitz“ am Roßmarkt und sie geht davon aus, dass sie und andere Einzelhändler Kunden vorerst Waren nur noch an der Ladentür übergeben kann. Einkauf mit Termin im Geschäft sei im Vergleich besser, weil sich die Kunden da eben im Laden umschauen und wählen können.

Mit Sicherheit werde der Abschied vom Einkauf mit Termin die Summe der Kunden verringern, so Manuela Noack-Schwede, die von Coronamüdigkeit spricht und davon, dass sie trotz allem ihre Motivation nicht verlieren werde. Martin Exler, Vorsitzender des Zeitzer Vereins für Stadtmarketing, sagt: „Wir verstehen die aktuelle Dramatik der Situation, besonders auf den Intensivstationen, aber die Maßnahmen gerade für unsere Unternehmen gehen völlig an der Realität vorbei.“ Es sei kaum noch zu erklären, warum man in Supermärkten alles kaufen könne, aber kleine Geschäfte oder Nicht-Lebensmittel-Stände auf dem Wochenmarkt extrem eingeschränkt werden.

„Unbürokratische Entschädigungszahlungen für alle Kosten“ gefordert

„In kleinen Geschäften und an der frischen Luft kann man am besten die bestehenden Hygienekonzepte umsetzen und große Menschenansammlungen verhindern“, sagt Exler. Gefordert werde die Öffnung aller Geschäfte im Einzelhandel, gegebenenfalls mit Personenbegrenzung. Ebenso solle die Außengastronomie geöffnet werden. Greife die Notbremse, dann würden „unbürokratische Entschädigungszahlungen für alle Kosten“ gefordert - inklusive Unternehmerlohn. Und: „Besonders unsere Bundestagsabgeordneten, die der Notbremse zugestimmt haben, fordern wir auf, aktiv und kreativ Lösungen zu präsentieren und umzusetzen, wie die Unternehmen der Region diese Situation überleben sollen.“

Ab Montag sollen Schulen geschlossen werden. „Wir haben von offizieller Seite noch nichts in der Hand und das ist sehr problematisch“, sagt Hans-Peter Binder, Leiter der Grundschule Droyßig. Er wisse zum Beispiel nicht, ob wieder Notbetreuung angeboten werde und falls ja, wer hat Anspruch auf Notbetreuung? „Falls wir am Freitag noch Informationen erhalten, müssen die Eltern am Montagfrüh eine Bescheinigung ihres Arbeitgebers vorlegen. Diese über das Wochenende zu bekommen, scheint nur in wenigen Fällen möglich“, sagt Binder. „Für die neuen Regeln klatscht bei uns keiner Beifall“, fährt er fort. Zwölf Schüler waren seit Weihnachten nicht mehr in der Schule. Denn ihre Eltern hatten dem freiwilligen Test nicht zugestimmt. Binder selbst fand die Teststrategie gut. Denn Tests reichen bis in die Elternhäuser. Von seinen 111 Schülern sei keiner positiv getestet worden. (mz/Torsten Gerbank und Yvette Meinhardt)