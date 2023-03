22 Firmen präsentierten sich am Montagabend in der Zeitzer Berufsschule. Sie suchen Lehrlinge für das neue Schuljahr. Was Schüler interessiert.

Zeitz/MZ - Mächtiges Gewusel herrschte am Montagabend in den Berufsbildenden Schulen in Zeitz: Schülerinnen und Schüler der Sekundarschule Am Schwanenteich in Zeitz und der Sekundarschule in Reuden waren zu einer Berufsmesse eingeladen. Firmen hatten Informationsstände aufgebaut und ihre Mitarbeiter suchten mit Eltern und Schülern das Gespräch. Darunter die großen Ausbilder wie Südzucker Zeitz, Mibrag, Globus und Kaufland, Autohäuser aus Naumburg und Weißenfels und die Innung Klempner, Heizung, Sanitär und Klimatechnik Burgenlandkreis. 22 Aussteller lockten insgesamt 220 Schüler und Eltern in die Berufsschule.