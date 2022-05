Wie beliebt ist das Elektro-Autos und die E-Mobilität in Zeitz wirklich?

In Zeiten von Klimakrise und teuren Spritpreisen werden Elektro-Autos und Hybride immer beliebter. Ist der Trend auch bei den Zeitzern angekommen?

Zeitz/MZ - Der Blick auf die Anzeigetafeln der Tankstellen treibt momentan so manchem Tränen in die Augen. Bei den hohen Spritpreisen erscheinen Autos mit elektrischen Antrieb als eine mögliche Alternative. Und 50 Prozent der deutschen Autofahrer würden tatsächlich beim nächsten Autokauf einen elektrifizierten Wagen wählen, so das Ergebnis einer Umfrage des Energiekonzerns Eon im Oktober. Sind E-Auto und Hybridwagen aber auch bei den Zeitzern beliebter geworden?