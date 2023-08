Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Alttröglitz/MZ - Aus altem Öl wird im Zeitzer Industriepark neues flüssiges Gold gemacht. Das ist die Strategie des Global-Players Puraglobe. Der Weltmarktführer in Sachen Altölaufbereitung sitzt in Tampa (USA, Florida) und Alttröglitz. In diesen Monaten wächst im Chemiepark vor den Toren der Stadt Zeitz eine moderne Raffinerie in den Himmel. Der neue Reaktor Hylube 3 ist 45 Meter hoch und soll im Herbst in Betrieb gehen. Die sogenannte Kolonne dafür, also das Herzstück der Anlage, wurde in zwei gigantischen Teilen geliefert, per Kran aufgestellt und ist inzwischen komplett eingerüstet.