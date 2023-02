Was das Team in der Stadt noch vorhat.

Zeitz/MZ - Gar nicht so einfach, mehrere Bälle gleichzeitig in der Luft zu halten und zu koordinieren. Am späten Montagnachmittag haben Kinder und Jugendliche im Haus der Jugend selbst einmal die Möglichkeit gehabt, sich an Jonglieren und anderen artistischen Übungen zu versuchen. Dazu hatte das Zirkusprojekt Upsala in die Freiligrathstraße eingeladen. Gleich zu Beginn haben bereits aktive, junge Artisten ihr Können gezeigt und Geschmack auf mehr gemacht.