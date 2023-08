Der Zirkus Upsala will mehr Kunst in der Stadt anbieten, für Einheimische und auch Touristen. Sollten sie den Publikumspreis bei den Revierpionieren gewinnen, wollen sie die Integration fördern.

Zeitz/MZ - - Der Zirkus Upsala wurde ursprünglich in der russischen Stadt St. Petersburg gegründet. Aber seine Mitstreiter wohnen und arbeiten seit April 2022 in Zeitz. Der Verein Upsala internationaler Zirkusaustausch für Kinder und Jugendliche ist nominiert für den Publikumspreis des Revierpionier-Ideenwettbewerbs, und zwar mit seinem Vorhaben „Zirkus im Revier“. „Wir möchten in Zeitz einen neuen Kunstraum schaffen“, sagt Larisa Afanaseva, die Spielleiterin des Zirkus Upsala. In diesem Raum sollen Kinder und Jugendliche verschiedener Nationalitäten an moderne Zirkuskunst herangeführt werde. „Unsere Trainer helfen ihnen, ihre Fähigkeiten zu entwickeln und gemeinsam einzigartige Programme zu erstellen“, erklärt Afanaseva.