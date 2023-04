Osterfeld/MZ - Die Verbandsgemeinde Wethautal (VG) sucht einen neuen Bürgermeister. Denn die siebenjährige Legislaturperiode von Amtsinhaberin Kerstin Beckmann (FDP) läuft Mitte Januar kommenden Jahres ab. Deshalb werden die Wahlberechtigten aller sieben Mitgliedsgemeinden des Wethautals im Herbst an die Wahlurnen gerufen, um den hauptamtlichen Chef der gemeinsamen Verwaltung zu wählen. Der Rat der VG hat am Montagabend per Beschluss den 17. September als konkreten Wahltag festgelegt. Sollte es zu einer Stichwahl kommen, die fällig wird, wenn bei mehreren Bewerbern keiner die Hälfte der Stimmen der Wähler auf sich vereint, so ist die für den 8. Oktober vorgesehen.

