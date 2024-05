Zeitz/MZ. - Vom bequemen Zuschauerplatz rein ins Rampenlicht: Das erlebte der Zeitzer Tom Ullrich bei dem Überraschungs-Special von „Wer wird Millionär?“ an Pfingsten. Letztlich ging er mit 64.000 Euro nach Hause, trotz großer Nervosität, wie er nun im MZ-Gespräch verrät.

„Wer wird Millionär?“: Zeitzer gewinnt 64.000 Euro bei Günther Jauch

„Ich hatte schon ein komisches Gefühl, als Günther Jauch auf einmal durch die Reihen ging“, sagt Ullrich. Bei dem Überraschungs-Special wissen die Kandidaten nämlich nichts von ihrer Teilnahme und werden erst in der Sendung von Günther Jauch auf den Platz ihm gegenüber gebeten. Im Fall von Tom Ullrich hatte seine Frau ihn heimlich angemeldet.

„Meine Frau war den ganzen Abend schon sehr nervös“, denkt er zurück. Den Gang von seinem Platz zum Ratestuhl in der Mitte des Studios beschreibt er als „unfassbare Stresssituation“. Mit den 200 Studiogästen hätte er kein Problem gehabt, das Wissen, dass allerdings Millionen Menschen am Fernseher sitzen, habe ihn ins Schwitzen gebracht. „Man will sich ja auch nicht vor der gesamten Republik zum Hirni machen“, erklärt es der 32-Jährige.

Tom Ullrich über WWM-Quizmaster Günther Jauch

Anmerken ließ sich der Zeitzer seine Nervosität allerdings nicht. Locker plauschte er mit Jauch über verschiedenste Themen. „Ich war erstmal erstaunt, wie groß er ist“, sagt Ullrich und lacht. Jauch habe einen sehr sympathischen Eindruck gemacht: „Ich glaube, wir mochten uns beide.“ Er selbst schaue die Kult-Quizsendung bereits seit Kindheitstagen: „Ich wusste natürlich auch, wie er tickt.“ Verunsichern lassen habe er sich nicht vom RTL-Quizmaster.

Bei der 125.000 Euro Frage, die sich darum drehte, wer sich mit den Felsenbeinpyramiden befasse, war dann dennoch Schluss für den gebürtigen Hohenmölsener. Er hörte auf zu spielen und nahm die bisher ergatterten 64.000 Euro mit nach Hause. „Als ich die Frage gehört habe, habe ich schon damit gerechnet, dass jetzt Schluss ist“, so Ullrich. Er habe nicht lange überlegen müssen, ob er pokere oder auf Nummer sicher gehe. „Es wären dann entweder 64.000 Euro gewesen oder im schlimmsten Fall 500“, erklärt er.

Nach WWM-Auftritt viele Reaktionen von Bekannten

Im Nachgang überlege man natürlich nun sicherlich, ob man an der einen oder anderen Stelle Joker hätte sparen können. „Hätte, wäre, wenn, ist eigentlich jetzt auch egal“, urteilt Ullrich. Er sei seiner Frau sehr dankbar für die Möglichkeit, die sie ihm geboten habe. Er habe sich schon mal selbst für die Teilnahme beworben, vergeblich. Nun hat es also endlich geklappt. Das ging natürlich nicht unbemerkt an seinen Bekannten und Freunden vorbei.

„Ich war vergangene Woche im Urlaub, als ich zurückkam, hatte ich auf meinem Arbeitshandy über 100 Nachrichten“, offenbart der Mitarbeiter beim VVS Vertriebsservice für Vermögensberatung. Bereits in der Woche zuvor flatterten Nachrichten rein, als er in der Vorschau der Folge zu sehen war: „Ich wurde dann von manchen gefragt, ob das wirklich ich bin.“

Zeitzer mit Leidenschaft für Pyrotechnik

Und was fängt der 32-Jährige nun mit seinem gewonnenen Geld an? Bereits in der Sendung versprach er, eine Mülltonnenüberdachung für seine Frau zu kaufen. „Die ist schon bestellt“, verrät er. Auch sich selbst will er einen großen Wunsch erfüllen. „Ich will einen Pyrotechnik-Schein machen“, sagt er und konnte damit auch schon Günther Jauch erheitern, als er es ihm während der Quiz-Show erzählte.

Die Leidenschaft für Pyrotechnik habe er durch seinen Opa entwickelt, der Silvester immer mit viel Feuerwerk feierte. Der Schein ermögliche es ihm nun noch größere Feuerwerke starten zu lassen. Diese müsse er dann auch nicht mehr von der Stadt genehmigen lassen, sondern müsse sie nur noch anmelden. Ein großer Teil des Geldes solle dann schließlich noch ins Haus gehen, sagt der glückliche Gewinner.