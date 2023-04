Kayna/MZ - Volker Thurm hat einen neuen Schatz gefunden. „Es ist ein Bild eines Kaynaer Malers, das mir zum Kauf angeboten wurde und natürlich habe ich es gekauft“, erzählt der Ortschronist von Kayna. Stolz präsentiert er das Ölgemälde, das er von einer Privatperson aus Meuselwitz bekommen hat. Es zeigt ein Ölgemälde mit einem reich gedeckten Tisch voller Früchte wie Pflaumen, Pfirsiche und eine Melone. Sie liegen im schönen Obstkorb, daneben stehen Krug und Karaffe. Das Gemälde trägt die Jahreszahl 1943 und den Namenszug. „Also ist es in Zeiten des Zweiten Weltkrieges entstanden. In einer Zeit, wo Not und Hunger herrschte, ich kann mir nicht vorstellen, dass zu dieser Zeit in Kayna der Tisch so reich gedeckt war. Vielleicht war es in diesen Kriegstagen wohl eher die Sehnsucht nach Essen“, interpretiert Volker Thurm das Gemälde.

