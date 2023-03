Bei der Wahl des Vorstandes gab es Querelen, deshalb zogen die Parteien vor Gericht. Warum es am Ende noch keine Lösung gibt.

Leerstand und andere Problem gibt es in der Zeitzer Gartenanlage in der Goethestraße-

Zeitz/MZ - Es wird Frühling, Gärtner zieht es auf die Scholle. Die Vorfreude wächst, nicht so in der Zeitzer Anlage Goethestraße. „Wir haben seit Jahren keinen rechtmäßig gewählten Vorstand“, kritisiert Constanze Dysekov. Sie wohnt in der Goethestraße, hat hinter dem Haus ihren Garten und war mehrere Jahre Vorsitzende.