Empfehlung aus dem Zeitzer Rathaus: Papiere nicht auf den letzten Drücker in das Wahlbüro bringen, so sind noch Nacharbeiten möglich.

Wer in Räten mitarbeiten möchte, muss Unterlagen bis 2. April einreichen - nicht nur in Zeitz

Zeitz/MZ. - Die Zukunft der Heimat aktiv mitgestalten? Nicht nur am heimischen Küchentisch oder in sozialen Netzwerken diskutieren, sondern selbst an Entscheidungen zum Beispiel für die Stadt Zeitz oder in einer ihrer Ortschaften teilnehmen? Wer das weiter oder neu tun möchte, bekommt am Sonntag, 9. Juni, die Chance dazu, das in den nächsten fünf Jahren tun zu können. Denn da ist Wahltag. Nicht nur in Zeitz und in den umliegenden Dörfern wird über die neue Zusammensetzung der lokalen Räte abgestimmt, sondern auch in anderen Städten und Gemeinden ringsherum – also in der Elsteraue, im Droyßiger-Zeitzer Forst und im Wethautal. Gleichzeitig finden die Kreistags- und die Europawahl statt.

Wer künftig in einem Parlament mitarbeiten möchte, muss eine Reihe von Unterlagen bis spätestens Dienstag, 2. April, 18 Uhr, dem zuständigen Wahlbüro vorlegen. Der verantwortliche Wahlausschuss entscheidet auf Grundlage von Gesetzen und nach Prüfung ein paar Tage später öffentlich über die Zulassung zur Wahl. In Zeitz ist das am 11. April der Fall, so Stadtwahlleiterin und Bürgermeisterin Kathrin Weber. Kurz darauf werden die Wahlbenachrichtigungen verschickt.

Um einen Platz auf dem Stimmzettel für die lokalen Gremien zu bekommen, gibt es verschiedene Wege. Sie unterscheiden sich, weil einerseits Kandidaten von Parteien und Wählereinigungen aufgestellt werden, die bereits Plätze in Parlamenten besitzen. Andererseits können sich aber auch neue Vereinigungen beziehungsweise Parteien und auch einzelne Personen bewerben. Formblätter sind in jedem Falle auszufüllen. Die sind in feinster Verwaltungssprache verfasst. Und beim Ausfüllen ist einiges zu beachten. Das weiß auch Kathrin Weber. Deshalb rät sie, Unterlagen nicht erst auf den letzten Drücker abzugeben. So bleibt für Mitarbeiter des jeweiligen Wahlbüros noch Gelegenheit zu prüfen, ob alles korrekt ist oder gegebenenfalls noch nachgearbeitet werden muss, um Formfehler und damit die Nichtzulassung zur Wahl zu vermeiden.

Zudem findet am kommenden Mittwoch, 21. Februar, 17 Uhr, im Friedenssaal des Zeitzer Rathauses eine spezielle Informationsveranstaltung statt. Während der erfahren Interessenten, die in den Stadt- oder einen Ortschaftsrat gewählt werden wollen, mehr über die notwendigen Schritte und über das, was zu beachten ist. Fragen können gestellt werden. Wichtig für Neulinge ist, dass sie zeigen müssen, dass sie einen gewissen Rückhalt in der Bevölkerung haben. Dazu müssen sie auf speziellen Formularen Unterstützungsunterschriften sammeln. Das Formular gibt es laut Kathrin Weber im Wahlbüro.

Allerdings ist dafür wiederum eine sogenannte Wählbarkeitsbescheinigung notwendig, die zum Beispiel aus dem Internet heruntergeladen werden kann und dann im Bürgerbüro bestätigt werden muss. Für eine Bewerbung um einen Sitz im Zeitzer Stadtrat sind beispielsweise 100 dieser Unterschriften notwendig, in Würchwitz beispielsweise sind es vier, in Theißen 15. Dabei kann ein Wahlberechtigter für eine Wahl nur eine Person unterstützen.

Wer sich zur Wahl stellen möchte, muss am Wahltag mindestens 18 Jahre alt und seinen Hauptwohnsitz seit wenigstens drei Monaten dort haben, wo er gewählt werden möchte. Gewählt werden können nicht nur Deutsche, auch Menschen mit einer Staatsbürgerschaft in einem Land der Europäischen Union, wenn sie hier ihren Hauptwohnsitz haben.

Mehr Informationen gibt unter anderem die Stadt Zeitz auf ihrer Internetseite.