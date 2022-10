Wer in Kayna bei Zeitz an der Uhr dreht

Seit zwölf Jahren kümmert sich Jens Dube um die alte Kirchturmuhr in Kayna. Am Freitag hat er sie für eine Stunde angehalten.

Kayna/MZ - Stolze 35 Meter ragt der Turm der Kirche Kayna in die Höhe. Alle fünf Tage erklimmt Jens Dube die 92 Stufen. Dieses Mal ist es ein ganz besonderer Aufstieg. „Die Wartung und Zeitumstellung der Uhr stehen an“, sagt Dube am Freitagnachmittag. Dann sind die Kaynaer der Zeit voraus, denn die eigentliche Umstellung auf Sommerzeit erfolgt schließlich erst in der Nacht zum Sonntag. Dube hält die Uhr für eine Stunde an, fettet während dieser Zeit verschiedene Schraubverbindungen, schmiert Lager und wartet die Mechanik.