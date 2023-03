Seit wenigen Monaten untersucht eine Provenienzforscherin Teile der grafischen Sammlung im Museum Schloss Moritzburg in Zeitz. Es handelt sich um Verdachtsfälle, deren Herkunft ungeklärt ist. Wie die Forscherin zu ihrem Beruf gekommen ist.

Zeitz/MZ - Es sind viele kleine Hinweise, über die Anne Paschen den Überblick behalten muss: Stempel, handschriftliche Notizen, Signaturen, Einträge in Verzeichnissen und Datenbanken. Da könne man sich auch schnell verzetteln, meint die Provenienzforscherin, die seit November am Museum Schloss Moritzburg in Zeitz forscht. Doch die 40-Jährige weiß um die Tücken bei ihrer Arbeit.