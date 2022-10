Wenn der Bus nicht fährt, wird es für ein Schulkind in Zeitz sehr gefährlich

Zehnjähriger Junge aus Kayna wird zwei- bis dreimal am Tag in der Schule mit Insulin gespritzt. Aber was passiert, wenn der Schulbus nicht kommt?

Kayna/MZ - Fährt der Schulbus am nächsten Morgen oder fährt er nicht? Diese Frage kostet Dirk Wacker und seine Familie schlaflose Nächte. Sie wohnen in Kayna, Sohn Jason ist zehn Jahre alt und muss mit dem Bus zur Sekundarschule in der Zeitzer Schillerstraße fahren. Doch jetzt fiel der Bus mehrfach aus. Genauer gesagt kam am 16. und 19. September sowie am 5. Oktober kein Bus. Am Freitag vergangener Woche kündige die Personenverkehrsgesellschaft (PVG) Burgenlandkreis auf ihrer Internetseite den Ausfall von 17 Bussen rund um Zeitz an.