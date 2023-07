Jeppe Reinhardt aus Gera will mit der Couch auf Rädern nach Magdeburg. Warum er so gern in Haynsburg Station gemacht hat.

Zeitz/MZ - Couch-Surfer statt Couch-Potato: Jeppe Reinhardt ist kein Typ, der auf dem Sofa rumhängt. Er reist gern und lernt andere Kulturen kennen. Das Couch-Surfen nimmt der 30-jährige Geraer zurzeit allerdings ziemlich wörtlich: Er ist mit einem Sofa auf Rädern unterwegs nach Magdeburg. Am Donnerstag kam er in Haynsburg an, am Freitag zog er durch Zeitz. „Die Idee dazu hatte ich schon lange“, sagt er. „Jetzt passt es gerade. Ich habe Zeit, habe noch Resturlaub, und meine Freundin muss arbeiten.“