Weniger Zeit fürs Wasser

Zeitz/MZ - Zeitzer Fans des Schwimmsports dürfen sich freuen. Die Naehter-Schwimmhalle in der Freiligrathstraße öffnet am Donnerstag planmäßig ihre Pforten für die Wintersaison. Doch mit der guten Nachricht sind auch weniger gute verbunden. Die Öffnungszeiten der Sportstätte für den Freizeitbetrieb sind im Vergleich zum vergangenen Jahr deutlich verkürzt. Stand das Bad vor einem Jahr für die rein öffentliche Nutzung noch knapp 51 Stunden in der Woche zur Verfügung, sind es nun noch knapp 32 - macht also ein Minus von 19 Stunden.