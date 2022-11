Weniger Linden, mehr Vielfalt in der Stadt Zeitz

Eine Linde am Altmarkt

Zeitz/MZ - Drei Jahre Trockenheit gehen an dem Grün der Stadt nicht spurlos vorüber. Wie die im Bezug auf die Auswahl der Stadtbäume darauf eingeht, erklärt Thomas Suk, Leiter Öffentliches Grün/Baumschutz. An der Bornpromenade etwa folgen auf Stiel- und Roteiche nun Traubeneichen. „Die Traubeneiche ist wohl besser an wärmeres Klima angepasst als die Stieleiche“, sagt Suk. Die Roteiche wiederum sei nicht besonders langlebig.