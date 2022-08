Weniger Einwohner in der Gemeinde Elsteraue

Nur noch 8.003 Bürger wohnen in den Dörfern an der Weißen Elster. Auch die Zahl der Geburten ist rückläufig.

Alttröglitz/MZ - Die Zahl der Einwohner in der Elsteraue sinkt weiter. Zum 30. Juni lebten 8.003 Menschen in der Einheitsgemeinde, damit ist zu befürchten, dass in Kürze die 8.000-Marke unterschritten wird. In der Altersgruppe Null bis 14 Jahre gibt es 888 Mädchen und Jungen. Im Alter von 15 bis 25 Jahre leben 624 Jugendliche in der Region zwischen Profen und Spora. Zwischen 26 bis 59 Jahre sind es 3.267 Menschen und damit zahlenmäßig die meisten Einwohner. Über 60-Jährige gibt es 3.224. Diese Zahlen teilt¡¡1 der Bürgermeister der Elsteraue Andreas Buchheim (parteilos) der MZ mit. Bis zum 30. Juni gab es 19 Geburten. Auf der anderen Seiten starben 60 Menschen.