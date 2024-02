Wendischer Berg in Zeitz ist dicht: Bäume an Trasse der Drahtseilbahn werden gefällt

Der Wendische Berg in Zeitz ist an diesem Sonnabend , 17. März, und am kommenden Sonnabend gesperrt.

Zeitz/MZ - Der Wendische Berg in Zeitz kann am 17. Februar nicht befahren werden. Am Samstagmorgen wurde die Fahrbahn gesperrt. Grund sind die Fällungen der wild gewachsenen Bäume an der ehemaligen Bergstation der Zeitzer Drahtseilbahn.

Das dazugehörige Maschinenhaus gehört seit einigen Monaten dem Verein Historische Drahtseilbahn Zeitz und muss unbedingt gesichert werden. Das nötige Gerüst kann aber erst gestellt werden, wenn der Baum-Wildwuchs entfernt wurde. Das geschieht an zwei Samstagen zwischen 9 und 18 Uhr.

Die Fällungen erdolgen im Rahmen einer Übrung der freiwilligen Feuerwehr.