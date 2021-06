Welches historische Papier die Zeitzer Rotarier dem Stadtarchiv schenken

Zeitz - Freude im Zeitzer Stadtarchiv. Die Institution hat jetzt ein Bildnis und die Promotionsurkunde des Zeitzer Ehrenbürgers Dr. med. Friedrich Adolf Richter vom Rotary-Club Zeitz geschenkt bekommen. Dr. med. Friedrich Adolf Richter wirkte bis kurz vor seinen Tod als Arzt und Stadtrat in Zeitz. Er eröffnete 1897 in Zeitz eine Privatklinik in der Neumarktstraße 12. Für sein über 20-jähriges Wirken für die Stadt Zeitz als Stadtverordneter erhielt er 1892 die Ehrenbürgerwürde der Stadt und noch heute erinnert die Richterstraße in Zeitz an sein Wirken.

Norbert Müller, Präsident des Zeitzer Rotary Clubs, übergab laut Stadt Oberbürgermeister Christian Thieme und Sven Lautenschläger, Leiter des Stadtarchivs Zeitz, die Schenkung. „Wir freuen uns, dass wir die Promotionsurkunde sowie das Bildnis eines berühmten Ehrenbürgers der Stadt in professionelle Hände geben können“, sagte Müller. Die Rotarier, so Müller weiter, hätten Bildnis und Urkunde aus privater Hand gekauft, die Echtheit bestätigen lassen und die fachgerechte Restaurierung in Auftrag gegeben. „Den Ärzten des Rotary Clubs Zeitz war es ein besonderes Anliegen, dass diese wertvollen Zeitzeugnisse für die Nachwelt erhalten bleiben und mit den bereits vorhandenen Unterlagen, wie zum Beispiel der Ehrenbürgerurkunde innerhalb des Stadtarchivs zusammengeführt werden“, so Müller. (mz)