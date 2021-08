Welche Folgen die Brände in Lauben für Kleingärtner in Zeitz haben

Zeitz/MZ - Die Brandstiftung, bei der in der Gartenanlage Neues Leben in Zeitz in der Nacht zum Sonntag gleich drei Lauben in Flammen aufgegangen sind, hat dem Verein gleich mehrfach Schaden zugefügt. Einerseits gibt es nach den Worten der Vereinsvorsitzenden Sybille Immisch-Näther natürlich den materiellen und finanziellen Schaden. Die Lauben, so sagt sie, können nun nur noch restlos abgerissen und entsorgt werden. Das erfordert finanziellen Aufwand und es müssen Zeit und Arbeitskraft investiert werden. Dazu komme aber auch der ideelle Schaden. Denn immerhin könnten derartige Angriffe dazu beitragen, dass potenzielle neue Kleingärtner am Ende darauf verzichten, eine Parzelle zu pachten. Schließlich könnten sie ja zu der Auffassung gelangen: „Ich lasse es lieber, bevor mir jemand die Laube abfackelt.“

Zudem stört ein solcher Angriff das Sicherheitsgefühl der Vereinsmitglieder, wie die Kleingärtnerinnen Gerda Hauptmann, Edelgard Krautwer und Angelika Fritsch bestätigten. Einerseits, so sagten sie am Mittwoch gegenüber der MZ, habe sie der Vorfall „schockiert“. Andererseits bringe er die Frage mit sich: „War’s das jetzt oder brennen in der nahen Zukunft weitere Lauben?“ Die Frauen hoffen, dass die Polizei und auch andere Kleingärtner den Vorfall ernst nehmen. Sie selbst würden zum Beispiel nun noch penibler darauf achten, dass Eingänge zu den Gartenreihen zu bestimmten Zeiten verschlossen sind.

Ermittlungen der Polizei laufen weiter

Von den Lauben, die gebrannt sind, befinden sich zwei in leerstehenden Gärten, für den dritten sei der Pachtvertrag gekündigt. Insgesamt gibt es in der Anlage 305 Gärten, 126 davon stehen leer. Damit zeige sich deutlich, wie wichtig es für den Verein sei, neue Mitglieder zu gewinnen. Allerdings werde auch daran gearbeitet, den Bestand an leeren Gärten mit Hilfe von Rückbau zu verringern. In einem Teil der Anlage sei damit bereits begonnen worden. Frei werdende Flächen sollen weiter zur Anlage gehören und zum Beispiel als Streuobstwiesen genutzt werden. Das helfe, die Attraktivität der Anlage zu erhöhen. Für das kommende Jahr sei auch wieder ein Gartenfest geplant. Die Anlage an sich steuere auf ihr 100-jähriges Bestehen zu. Denn, so Sybille Immisch-Näther, es gibt sie seit dem Jahr 1927.

Derweil laufen die Ermittlungen der Polizei weiter, bestätigte Reviersprecher Thomas Ortmann am Mittwoch. Bereits in der Nacht, in der die weit auseinander stehenden Lauben in Flammen aufgegangen waren, war nahe der Brandorte eine polizeilich bekannte männliche Person gestellt worden.

Hinweise an die Polizei, Telefon 03441/63 40, Kontakt zum Gartenverein: 01520/2 73 34 76