Welche Erfahrungen Ladenbesitzer in Zeitz mit den 2G-Regeln machen

Nur wer geimpft oder genesen ist, darf in den Geschäften einkaufen. Wie sich die Kunden verhalten.

Zeitz/MZ - Meist muss Silvana Peter gar nichts sagen. Viele Kunden haben ihren gelben Impfausweis oder das Handy mit dem digitalen Nachweis schon in der Hand, wenn sie das Zeitzer Haushaltswarengeschäft betreten. „Ich war am Wochenende ganz unruhig, habe mich ständig gefragt, wie das wohl laufen wird“, sagt die Inhaberin vom Spoon in der Zeitzer Kramerstraße. „Und jetzt bin ich überrascht von den Reaktionen der Kunden und natürlich sehr glücklich darüber.“