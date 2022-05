Welche Beschlüsse Zeitz für das kommende Schuljahr gefasst hat

ZEITZ/MZ - Mobile Luftfilteranlagen für die Klassenräume in den Schulen und für die Kindertagesstätten in Zeitz? Das war auch eine Entscheidung die dem Zeitzer Stadtrat in seiner letzten Sitzung vor der Sommerpause oblag. Mobile Luftfilteranlage in dem Fall, dass andere Maßnahme, wie das regelmäßige Lüften, nicht möglich sind - das ist in etwa der Kompromiss, den die Stadträte gefunden haben. 19 stimmten zu, fünf waren dagegen, drei enthielten sich. Also am Ende ein klares Votum. Nach einer durchaus kontroversen Debatte schon in den vorangegangenen Ausschüssen.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1€ Sparabo MZ+ MZ+ 6 Monate für nur 5,99 €. 6 Monate/ 5,99€ Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt registrieren und 3 Artikel in 30 Tagen kostenlos lesen>> REGISTRIEREN<<