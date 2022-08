Weitere Praxis im Raum Zeitz schließt

Im Süden von Zeitz geht eine Hausärztin in Rente. Wie schwierig die Suche nach einem Allgemeinmediziner auf dem Land ist und welche Möglichkeiten die Einwohner nun haben.

Solche Schilder, die den Weg zur nächsten Landarztpraxis weisen, dürften in Zukunft seltener werden. (Symbolfoto)

Kayna/MZ - Über den Sommer hinweg melden sich immer wieder besorgte Würchwitzer bei Ortsbürgermeister Matthias Hasselberger (parteilos). Nach und nach macht die Nachricht im Dorf die Runde, dass Ende September eine Hausarztpraxis im benachbarten Kayna schließt, zu der viele aus dem Ort gehen. „Die Leute sind verzweifelt, weil sie nicht wissen, wo sie hin sollen“, sagt Hasselberger. In Geußnitz bereite die Schließung ebenfalls Sorge, sagt der dortige Ortsbürgermeister Gerhard Kissmann (parteilos). Auch seine Familie sei davon betroffen und müsse sich einen neuen Arzt suchen. „Es ist ein Verlust für Kayna“, meint Ortsbürgermeisterin Margarete Späte (CDU). „Die Ärztin hat die Altersgrenze erreicht, sie geht wohlverdient in den Ruhestand“, fügt sie hinzu. Sie sei eine sehr zugewandte Frau, für die der Beruf tatsächlich auch Berufung ist, so die Ortsbürgermeisterin. Die Ärztin selbst lehnte ein Gespräch mit der MZ ab.