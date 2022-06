„Weiße Elster“: Regionale Craft-Biere auch in Zeitz immer beliebter

Cathrin von der Brelie in ihrem Spätverkaufsladen „ahoi“ in Leipzig-Lindenau

Leipzig/MZ - Die Weiße Elster. Der Fluss, der die zwei eher ungleichen Städte Leipzig und Zeitz miteinander verbindet. Und zugleich der Name eines besonderen regionalen Bieres, welches in Leipzig kreiert wurde, in Chemnitz gebraut wird und auch im Globus in Zeitz zu finden ist. Es ist ein sogenanntes Craft-Bier, also ein Bier welches auf traditionelle Weise gebraut wird.