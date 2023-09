In Theißen sind jede Menge Weihnachtsbäume herangewachsen. Damit sie gedeihen, ist immer wieder Handarbeit notwendig.

Hans-Jörg Forner auf der Plantage in Theißen: In etwa zwei Monaten werden Weihnachtsbäume verkauft.

Theissen/MZ - Spätsommer, Sonne und Wohlfühlfaktor pur – wer denkt da schon an Weihnachten? Einer tut’s, und das ist Hans-Jörg Forner (65) aus Theißen in seinem Gartenbaubetrieb. Mit fünf Angestellten und Sohn Christoph (43) als neuem Boss züchtet der Fachmann ganzjährig Weihnachtsbäume heran. Eine ganze Reihe von ihnen hat in genau drei Monaten ihren großen Auftritt. Denn das ist Weihnachten.