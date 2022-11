Weihnachtsbaum hängt in Zeitz am Haken

Die prächtigen Bäume für den Altmarkt und den Roßmarkt kommen aus Bornitz. Der Baum für Theißen wurde in Tröglitz gefällt.

Zeitz/MZ - Acht Meter hoch und rund zwei Tonnen schwer: Das ist der Weihnachtsbaum, der in diesem Jahr die Zeitzer auf dem Altmarkt durch die Advents- und Weihnachtszeit begleiten wird. Gefällt wurden er und der Baum, der den Eingang zur Fußgängerzone am Roßmarkt ziert, in Bornitz.