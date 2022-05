Wegen Corona muss Dartsbar „Ins Finish“ in Zeitz schließen - aber Glück im Unglück

Zeitz/MZ - Der Zeitzer Dartsclub hat nicht nur einen neuen Namen, sondern auch eine neue Heimstätte. Statt Steeldart nennt man sich jetzt 1. Sportdartsclub Zeitz. Und statt in der Bar „Ins Finish“ in der Leipziger Straße in Aue-Aylsdorf werden die Pfeile jetzt im Hotel Torino in der Badstubenvorstand auf die Scheiben geworfen. Der Grund für den Ortswechsel ist aber ein trauriger. „Ich muss meine Bar leider zum 1. August schließen. Fehlende Gäste wegen Corona haben dafür gesorgt, dass meine Rücklagen komplett aufgebraucht sind. Und vom Staat habe ich auch bis heute keine Unterstützung bekommen“, sagt Inhaber Stefan Hebert. Das Ins Finish war der Anlaufpunkt für Darter aus der ganzen Region.

