Zeitz/MZ - Aus dem Geräteraum eines Mehrfamilienhauses in der Hospitalstraße in Zeitz ist eine Waschmaschine gestohlen worden. Nach Polizei waren der oder die Täter im Laufe dieser Woche in den unverschlossenen Raum eingedrungen und haben das Gerät mitgehen lassen. Der Hausbewohner, dem Maschine gehört hat, hat den Diebstahl am Donnerstagvormittag angezeigt.