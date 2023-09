Der Literaturherbst an Elster, Saale und Unstrut ist eröffnet. Sky du Mont liest aus seinem Buch „Ungeschönt“ und trifft den Nerv des Publikums

Was Sky du Mont an Zeitz „scharf“ findet

Sky du Mont am Freitagabend auf der Bühne des Capitols in Zeitz.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Zeitz/MZ - „Es hat uns sehr gut gefallen“, ohne zu zögern schießt Freitagabend die Antwort aus den Mündern von Christine und Peter Just aus Zeitz. Sie hatten zuvor im Capitol in der Judenstraße den Auftakt des diesjährigen Literaturherbstes an Elster, Saale und Unstrut erlebt.