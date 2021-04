Was Nutzer tun müssen, um die Einrichtung zu besuchen

Zeitz - Der Besuch der Zeitzer Stadtbibliothek „Martin Luther“ ist auch unter den Bedingungen der Corona-Notbremse des Bundes unter strengen Auflagen weiterhin möglich. Das hat die Stadtverwaltung am Montag mitgeteilt.

Ein Besuch zum Ausleihen oder zur Rückgabe von Büchern oder anderen Medien ist demnach nur für angemeldete Leser möglich - also nur für jene, die selbst einen Bibliotheksausweis besitzen. Allerdings ist es auch möglich, sich neu als Leser der Einrichtung registrieren zu lassen. Wer die Bibliothek besuchen möchte, der muss sich zuvor per Telefon oder per E-Mail anmelden. Für die Bibliothek gelten derzeit und bereits seit Wochen veränderte Öffnungszeiten. Konkret bedeutet das: Geöffnet ist montags und donnerstags von 10 bis 16 Uhr sowie dienstags und freitags von 14 bis 18 Uhr.

Auch Schlosspark Moritzburg in Zeitz bleibt geöffnet

Ebenso geöffnet bleibt der Schlosspark Moritzburg in Zeitz. Er kann täglich von 10 bis 18 Uhr besucht werden. Das Museum Schloss Moritzburg bleibt vorerst geschlossen. Termine in Büros der Stadtverwaltung können per Telefon, laut Verwaltung aber „vorzugsweise per E-Mail“, vereinbart werden. (mz)

Kontakt zur Stadtbibliothek über Telefon 03441/212176 oder per E-Mail: stadtbibliothek@stadt-zeitz.de, Kontakt zum Bürgerbüro der Stadt über Telefon: 03441/8 33 12, E-Mail: buergerbuero@stadt-zeitz.de, weitere Informationen www.zeitz.de