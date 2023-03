An diesem Sonntag findet in Zeitz die Oberbürgermeisterwahl statt. Es gibt fünf Bewerber. Wer auch gewählt wird, er hat kein leichtes Amt.

Was Menschen in Zeitz vom Oberbürgermeister erwarten

Zeitz/MZ - An diesem Sonntag wählen die Zeitzer ihren Oberbürgermeister. Dabei gibt es fünf Bewerber. Sie haben sich vorab in einem Wahlforum vorgestellt. Was die Bürger in den nächsten sieben Jahren erwarten, haben sie aber auch in Gesprächen mit der MZ deutlich gemacht: mehr Sauberkeit, neue Arbeitsplätze, eine belebte Innenstadt, Beachtung der Ortsteile. Was aber erwarten Politik, Wirtschaft, Handwerk und Handel?