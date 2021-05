Was man Pfingsten in der Region unternehmen könnte

Spaziergang, Wanderung, Radtour oder kleiner Trip in die Nachbarstädte - die Natur ist so verlockend schön, dass man einfach raus muss. Und das geht bei fast jedem Wetter. Was man unternehmen könnte.

Zeitz - Wie wäre es mit Wandern am Pfingstwochenende? Oder einem ausgedehnten Spaziergang? Auf vielen Wegen kann man ja sowohl wandern als auch mit Rad oder Roller fahren. So lässt sich der Zuckerbahnradweg auf der ehemaligen Bahntrasse Zeitz-Camburg auch gut zum Wandern nutzen. Man kommt mit einem Einstieg an der Naumburger Straße (am Zugang zum Tierheim gegenüber vom Herrmannschacht) zum Beispiel bis Kretzschau zum See. Leider besteht keine Möglichkeit, mit dem Zug zurückzufahren. Allerdings gibt es auch viele Rundwege in der Gegend um Zeitz, zwischen Forst und Kuhndorftal und Tiergarten.

Durch die Elsteraue führen ebenso Wanderwege. Da sie leider nicht überall ausgezeichnet sind und es kaum Übersichtskarten in Wandergebieten gibt - nicht einmal im Kuhndorftal oder Knittelholz - sollte man sich einfach vorher informieren. Online findet man dank des Anbieter Komoot, Routenplaner, Tourenverzeichnis, Navigations-App und soziales Netzwerk in einem, gut ein Dutzend Wandervorschläge für Zeitz, noch mal so viele bei Droyßig und noch mehr rund um Wetterzeube oder die Elsteraue. Selbst in Zeitz werden Wege empfohlen, so zu Schloss Moritzburg und dem Schlosspark. Fündig wird man ganz einfach.

Zum Beispiel ist unter den 20 schönsten Wanderungen rund um Elsteraue die Nummer eins die Runde um den Hainbergsee. Man sieht auf einen Blick Streckenlänge, welche Steigungen einen erwarten und auch die Durchschnittszeit. Dazu gibt es eine Karte, auf der der Weg eingezeichnet ist. Fotos zeigen, was einen erwartet. Der genaue Tourenverlauf ist abrufbar und lässt sich ans Smartphone senden. Alternativ kann man die Karten auch als Screenshot speichern oder zu Hause vor der Tour ausdrucken. Dass man gleich dazu noch einen Blick auf das Wetter werfen kann, vervollständigt das Angebot, das selbst für Viel-Wanderer noch die eine oder andere neue Tourenempfehlung bereithält. (mz)

Wanderwege rund um Zeitz, im gesamten Burgenlandkreis oder in den Nachbarländern findet man auf www.komoot.de. Auch als App für unterwegs verfügbar.