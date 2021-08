Was man alles mit dem Naturstoff Moos machen kann

Zeitz/MZ - Es wächst überall, selbst in der Wüste, aber meistens tritt man nur gedankenlos darauf: Moos ist ein bislang wenig beachteter, aber vielseitiger Alleskönner - ob als Wasserspeicher, Dünger im Garten oder Schalldämpfer. Die Projektgruppe von „Simulated Nature“ hat sich ganz diesem nützlichen Werkstoff verschrieben.

Noch bis Anfang September wird die Gruppe im Creative Lab in der ehemaligen Zeitzer Nudelfabrik viele Ideen zur Verwendung des Naturmaterials entwickeln und umsetzen. An erster Stelle steht dabei die Weiterentwicklung ihrer bereits in Köln gefertigten modularen Moospaneele. Diese können an Fassaden angebracht werden, um klimaregulierend zu wirken. „Wir wollten eine Alternative zu den oft chemisch belasteten Stoffen in der Wärmeregulierung geben mit unseren Paneelen“, sagt Gründer Ludwig Lederer.

„Simulated Nature“ heißt auf deutsch „vorgetäuschte Natur“

Moos ist im Vergleich zu anderen Pflanzen recht pflegeleicht und wenn die richtige Sorte gewählt wurde, in der richtigen Umgebung, können die Pflanzen sich selbst überlassen werden. Daher auch der Name „Simulated Nature“, auf deutsch „vorgetäuschte Natur“: In ihrem Projekt dreht sich alles um Naturbelassenheit, aber die Umgebung, in welcher das Moos auf den Paneelen gut gedeihen kann, muss dennoch simuliert werden, so Lederer. Zu dem Projekt gehören Gründer Ludwig Lederer und Luis Murk, sowie Camillo Sandoval, Antonia Barkhoff und Sebastian Chorus.

Moos sei auch fähig, geringfügig Strom leiten zu können. Daraus habe sich im Creative Lab ein Nebenprojekt entwickelt. Sechs Moosreaktoren zusammengeschlossen könnten zum Beispiel genug Strom erzeugen, um eine kleine Lampe zum Leuchten zu bringen, erklärt Murk. Die Idee entwickelte sich, als Stadtplanung-Designer Lederer in seinem Schrebergarten, den er zusammen mit Freunden nutzt, anfing mit Moos zu experimentieren. Murk lernte er auf einer Party kennen; der 26-Jährige forschte zu der Zeit als Ingenieurstudent ebenfalls an dem Thema, aber aus einem anderen Blickwinkel. „Luis hatte schon Kontakt zu einem Hersteller, der Moosmatten produziert. In meinem Verein hatten wir eine Testwand gebaut, wo wir mehrere Module angebracht haben und versucht haben, sie zu bewässern“, erzählt Lederer, der in Köln einen Kulturverein gegründet hat, wie sich das Projekt entwickelte. Beide schrieben darüber dann ihre Bachelorarbeit.

Das langfristige Ziel für Zeitz

Für die Teilnahme am Creative Lab holten sie sich noch weitere Unterstützung ins Boot. Sandoval aus Kolumbien ist beispielsweise Programmierer: Er entwickelt am Computer die Muster für die Paneele. Antonia Barkhoff arbeitet als Architektin, zusammen mit ihrem Freund Sebastian Chorus kümmert sie sich darum, das Projekt in die Architektur zu integrieren. Lederer ist für die Sichtbarmachung des Projekts zuständig, Murk für die Kultivierung der Pflanzenproben, die sie auch in Zeitz gesammelt haben. Bisher sieht sich die Kölner Gruppe als Plattform, die gerne auch noch weitere Teilnehmer aufnehmen möchte. Ob sich daraus später ein Verein oder ein Start-up-Unternehmen entwickle, sei noch offen.

Neben der Entwicklung von Produkten möchten sie auch Workshops geben - Beteiligung ist ihnen sehr wichtig. „Das wäre auch das langfristige Ziel für Zeitz, dass wir hier verschiedene Räume haben, wo wir Sachen stattfinden lassen, in welche wir Leute einladen können“, sagt Lederer.

Die Gruppe möchte gerne die Räume in der Nudel, die sie als Werkstatt eingerichtet haben, auch nach dem Ende des Creative Labs nutzen.